Continua l' impegno dei cittadini di Camerano | dopo i Giardinetti ripulito anche il Parco del Picchio

dopo il l'intervento ai Giardinetti, iniziativa nata spontaneamente sui social, un gruppo di cittadini di Camerano ha nuovamente dato prova di senso civico, dedicandosi questa volta alla pulizia del Parco del Picchio. anche quest'area verde presentava evidenti segni di abbandono e degrado che ne.

Bel gesto civico a Camerano - Domenica 13 aprile 2025, un gruppo di cittadini di Camerano ha preso parte a un’azione di pulizia volontaria presso l’area dei Giardinetti. 🔗senigallianotizie.it

Camerano, i cittadini ripuliscono i giardinetti: oltre ai rifiuti c'è pure una sedia sopra un albero - CAMERANO Armati di tanta buona volontà, senso civico ed amore per il loro paese, un gruppo di cittadini di Camerano ha preso parte a un'azione di pulizia volontaria presso l’area dei Giardinetti. 🔗corriereadriatico.it