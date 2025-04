Conte l' ultima pagliacciata | cosa espone dal balcone

pagliacciata. "Questa è la nostra sede. Vediamo se saremo identificati anche noi", scrive su Facebook il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. Il Movimento ha deciso di esporre fuori dalla propria sede di Via di Campo Marzio a Roma lo stesso striscione di Lorenza Roiati, cittadina di Ascoli Piceno che fuori il proprio forno aveva affisso lo striscione con scritto "25 aprile: buono come il pane, bello come l'antifascismo". Insomma il leader grillino adesso usa pure lo striscione della fornaia di Ascoli per racimolare qualche decimale nei consensi per il M5s.A questo punto si scatena nella solita propaganda anti-governo: "I nostri salari sono sempre più bassi, lo denuncia anche il presidente Mattarella mentre il governo si disinteressa, aumenta gli stipendi solo ai ministri, non vuole il salario minimo legale per tutte le lavoratrici e i lavoratori sottopagati". 🔗 Liberoquotidiano.it - Conte, l'ultima pagliacciata: cosa espone dal balcone

Conte Juve: cosa c’è di vero dietro alle voci sull’allenatore. Realtà o no sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione - di Redazione JuventusNews24Conte Juve: verità o no dietro alle voci sull’allenatore? Ecco cosa filtra sul ritorno in panchina in estate? L’ultima rivelazione Nel suo editoriale su Sportitalia, Gianluigi Longari ha parlato della situazione in panchina per la Juve: dal presente, Igor Tudor, al possibile futuro bianconero, Antonio Conte. Le sue parole. PAROLE – «La puntata successiva a quanto abbiamo raccontato la scorsa settimana in merito alla situazione della Juventus, si è portata dietro conferme eloquenti rispetto allo scenario tracciato. 🔗juventusnews24.com

Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza - David Neres scalpita ed è pronto per ritornare in campo. L’attaccante azzurro ha smaltito l’infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre un mese e sono arrivati segnali confortanti dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno, con il calciatore che ha dato segnali incoraggianti ad Antonio Conte. La decisione ufficiale arriverà oggi alle ore 14.30 da […] L'articolo Convocazione David Neres, cosa filtra da Castel Volturno: la decisione arriva da Conte oggi in conferenza proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Imma Tataranni 4: cosa accadrà nell’ultima puntata della serie tv con Vanessa Scalera. Le anticipazioni - La quarta stagione della fiction Rai dedicata a Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera, è giunta alla fine. In questa stagione il personaggio che sullo schermo ha il volto di Vanessa Scalera ha mostrato lati nuovi di sé, anche più fragili e, per certi versi, è stato più semplice per gli spettatori riuscire a empatizzare con lei. Gli episodi della stagione numero 4 sono stati ripetutamente caratterizzati da colpi di scena e svolte di trama e tutti i personaggi – Imma ma anche coloro che ruotano attorno alla protagonista –arrivano all’ultima puntata con tanti nodi ancora da sciogliere ... 🔗quotidiano.net

Conte tuona tutto l’ambiente Napoli! Ecco cosa ha deciso di fare durante l’ultimo all’allenamento. L’indiscrezione - e nel mezzo anche una strategia ben preciso di Antonio Conte: infastidito da quella che è stata l’ultima prestazione contro il Bologna Antonio Conte infatti ha ordinato a tutti di non assistere ... 🔗calcionews24.com

Conte, cosa c’è dietro lo sfogo in conferenza: la rivelazione - Antonio Conte si è duramente sfogato durante la conferenza stampa alla vigilia di Monza-Napoli: ecco cosa c’è dietro ... in trasferta contro il Monza ultimo in classifica e, di fatti, già ... 🔗informazione.it

Conte, stile e ambizione: «Vincere è l’unica cosa che conta» - Inimitabile, travolgente, diretto. Antonio Conte è fatto così: non conosce le mezze misure, parla per vincere, agisce per vincere e si arrabbia se qualcosa può anche solo lontanamente ostacolare la ... 🔗napolipiu.com