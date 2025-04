Conte in Giuntoli out | svolta totale per la Juve c’è già il sostituto

Juventus si ritrova nuovamente in zona Champions grazie al successo contro il Monza. L'obiettivo per Tudor resta lo stesso: centrale la qualificazione alla competizione continentale più importante per garantire alla società prestigio, ma soprattutto importanti entrate economiche. Conte in, Giuntoli out: svolta totale per la Juve, c'è già il sostituto (LaPresse) – Calciomercato.it Da questo dipenderà in parte anche la pianificazione della prossima stagione che potrà vedere a Torino molte facce nuove rispetto alla squadra di quest'anno. Anche in panchina, con la conferma di Tudor più lontana, la società potrebbe puntare su una vecchia conoscenza: Antonio Conte.

Giuntoli scarta Conte e Gasperini: il post Motta è a sorpresa - Le ultime novità sulla panchina bianconera, con la posizione di Thiago Motta che si fa sempre più precaria È scattato il toto allenatore in casa Juventus. Chi al posto di Thiago Motta? Cristiano Giuntoli gli ha ribadito massima fiducia dopo la figuraccia con l’Empoli, ma usò le stesse parole anche un anno fa per Allegri. E sappiamo come andò a finire… Conte o Gasperini? È un susseguirsi di voci sul prossimo tecnico bianconero, su chi potrebbe prendere il posto di un Motta che può saltare pure in caso di qualificazione alla prossima Champions. 🔗sportface.it

Giuntoli impacchetta già il primo regalone: offerta ufficiale monstre e addio Conte - I bianconeri sono pronti a rinforzarsi nel reparto avanzato con un gioiellino di dimensione mondiale, ma non mancano le preoccupazioni La Juventus è alle prese con un finale di campionato complicatissimo, cinque partite senza la minima certezza di centrare il traguardo minimo che è la qualificazione in Champions League. La sconfitta di Parma ha messo a serissimo rischio l’obiettivo, con il Bologna che ha effettuato il sorpasso grazie alla rete di Orsolini nel finale contro l’Inter. 🔗calciomercato.it

Fasano: “Scambio Juve-Napoli, la proposta di Giuntoli per Osimhen. Conte preferirebbe un attaccante alla Kolo Muani” - Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, ha rilasciato un’intervista per il portale AreaNapoli.it in cui ha parlato del Napoli e soprattutto di mercato. In particolare, si è soffermato su un possibile scambio di mercato tra il club partenopeo e la Juventus di Cristiano Giuntoli. “Il dirigente della Vecchia Signora, Cristiano Giuntoli, vorrebbe convincere Aurelio […] L'articolo Fasano: “Scambio Juve-Napoli, la proposta di Giuntoli per Osimhen. 🔗dailynews24.it

