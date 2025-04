Ilnapolista.it - Conte ha dato al Napoli un’immutabile anima da lottatore e mille volti tattici (CorSport)

haalun'da. Difesa a tre o difesa a quattro, centrocampo a tre o a quattro, due punte o tre,ha trovato una soluzione a ogni evenienza. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.La grandezza dista nella capacità di riuscire a trarre il massimo dalle contingenzeLeggi anche:offre un saggio di come si lavora nel bel mezzo di un'emergenzaSulsi legge:Un anno fa regnava il caos e la squadra, nona, inseguiva senza mai crederci sul serio un posto in Conference, con 50 punti in classifica. Oggi è prima con 74 punti, 24 in più, e in otto giorni ha prima agganciato e poi superato l'Inter, una corazzata, schizzando a più tre e regalandosi un privilegio: diventare padrona del proprio destino. Da ieri, intanto, è aritmetico il ritorno in Champions: qualificazione raggiunta.