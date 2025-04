Conte è un uomo di libertà quel siamo primi ma di tanti tifosi rende l’idea della sua distanza culturale

Conte è un uomo di libertà, quel "siamo primi ma" di tanti tifosi rende l'idea della sua distanza culturaleI napoletani per la prima volta nella loro storia stanno provando l'ebrezza di una vittoria seria. Costruita. Alimentata. Voluta. Assolutamente in controtendenza con i loro fanciulleschi desideri. Hanno sempre pensato che, vivendo un Titanic quotidiano, avessero diritto almeno a un'orchestra che rendesse meno amara la propria esistenza per poter sopravvivere. quelle orchestre erano di ornamento. Gradevoli da ascoltare, ma fini a se stesse. Abituati (con quelle orchestre) a soccombere regolarmente nelle corse punto a punto, stanno provando la bellissima sensazione che nello sport e nel calcio in particolare, si vince con la testa. Si vince col coraggio. Si vince sopravvivendo alla paura di non farcela.

