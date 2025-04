Consiglio regionale la maggioranza respinge la mozione di sfiducia alla Proietti

Proietti): la mozione di sfiducia presentata dai gruppi di minoranza (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Tesei presidente-Umbria civica) contro la presidente della Giunta regionale, Stefania. 🔗 Perugiatoday.it - Consiglio regionale, la maggioranza respinge la mozione di sfiducia alla Proietti Dodici voti contrari, 8 favorevoli e una astensione (la presidente della Regione Umbria, Stefania): ladipresentata dai gruppi di minoranza (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Tesei presidente-Umbria civica) contro la presidente della Giunta, Stefania. 🔗 Perugiatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Il consiglio regionale vota gli emendamenti della maggioranza, nonostante la protesta - Il consiglio regionale, nonostante la protesta pacifica e allo stesso tempo contestata dalla maggioranza, ha votato la legge con gli emendamenti della maggioranza. I membri dell'opposizione sono rimasti nell’aula consiliare e non hanno partecipato. Ecco nel dettaglio le nuove aliquote... 🔗ilpescara.it

Due mesi senza sedute del Consiglio regionale pugliese, la Lega: "Maggioranza paralizzata" - “Ormai è un tirare a campare; il Consiglio regionale non si riunisce da due mesi. L’ultimo giorno di lavori risale al 18 dicembre 2024, in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione. La maggioranza appare come immobile, paralizzata da una conflittualità interna costante. Questo... 🔗baritoday.it

Tasse, il Consiglio Regionale Blindato Cambia Sede per Svolgersi. Presente Solo la Maggioranza - L'Aquila - Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, riunitosi nella Sala Ipogea a causa dell'occupazione dell'aula principale da parte di manifestanti e consiglieri di opposizione, sta discutendo l'aumento dell'addizionale IRPEF. La seduta si svolge senza la presenza delle opposizioni, mentre l'accesso all'edificio è sorvegliato da Polizia e Carabinieri, consentendo l'ingresso solo agli accreditati. In precedenza, la Prima Commissione Bilancio ha approvato il progetto di legge della giunta senza modifiche, permettendo la presentazione di eventuali emendamenti direttamente in Consiglio. 🔗abruzzo24ore.tv

Altre fonti ne stanno dando notizia

Consiglio regionale, la maggioranza respinge la mozione di sfiducia alla Proietti; “La maggioranza respinge la mozione di sfiducia alla presidente Proietti”; De Luca, il consiglio regionale respinge la mozione di sfiducia; La Regione Liguria dice un secco «no» al rigassificatore. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Dazi: in Consiglio regionale maggioranza respinge mozione del Pd (2) - Milano, 01 apr 15:13 - (Agenzia Nova) - Gli esponenti di maggioranza hanno sottolineato come "le richieste di politica internazionale presenti nella mozione non sono ... 🔗agenzianova.com

Ok a maggioranza alla seconda variazione al bilancio della Regione Toscana - FIRENZE - La seconda variazione al bilancio 2025-2027 della Regione Toscana (che comprende anche gli interventi normativi collegati e relativa integrazione alla nota di aggiornamento al Documento di e ... 🔗msn.com

Regione, respinta la mozione di sfiducia in una sorta di “secondo tempo” sulla manovra - di Dan.Bo. Tutto come da programma. Dopo quasi cinque ore di discussione è stata respinta la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro la presidente della Regione Stefania Proietti: 12 i ... 🔗umbria24.it