Consiglio comunale | inizia l' era Basso all' insegna del rispetto

Consiglio comunale. Un esordio che già dalle prime battute sembra marcare delle differenze con il corso precedente. Il nuovo sindaco Alessandro Basso lascia trasparire un atteggiamento più pacifico rispetto al suo predecessore Alessandro Ciriani, che per nove.

Consiglio comunale, Falcomatà sulla giunta: "Inizia una nuova fase al servizio della comunità" - Il consiglio comunale, in sessione urgente, è tornato a riunirsi nell'aula Battaglia di Palazzo San Giorgio, dopo gli interventi di restyling che hanno interessato gli apparati tecnologici della sede consiliare. All'ordine del giorno l'approvazione della mozione "Letture d’evasione: un pezzo... 🔗reggiotoday.it

Napoli, due agenti municipali feriti davanti al Consiglio comunale - Momenti di tensione questa mattina davanti alla sede del Consiglio comunale di Napoli. Un gruppo di manifestanti, secondo quanto riferisce il consigliere Massimo Cilenti (Napoli Libera) ha... 🔗ilmattino.it

FOTO/ Vertenza Hanon Systems, venerdi consiglio comunale aperto - Tempo di lettura: 3 minutiIl Consiglio Comunale di Benevento sarà riunito in seduta “aperta” venerdi prossimo sulla vertenza Hanon Systems. Lo ha comunicato oggi il Sindaco Clemente Mastella nel corso di un incontro con i dipendenti dell’Azienda coreana riuniti in Assemblea unitamente alle rappresentanze sindacali nella zona industriale della città nell’ambito della lotta ormai avviata per la conservazione dei livelli occupazionali e del posto di lavoro. 🔗anteprima24.it

Consiglio comunale. La svolta è in digitale - "La sala del consiglio comunale ospita le sedute delle assemblee cittadine, oltre a tanti eventi e presentazioni, ed era dotata di strumentazioni e di un impianto audio vecchio di oltre 25 anni ... 🔗lanazione.it