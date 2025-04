Consiglio comunale di Pesaro approva atto di solidarietà a Liliana Segre

Pesaro – Il Consiglio comunale di Pesaro si stringe attorno alla senatrice a vita, Liliana Segre, in risposta ai pesanti insulti che le sono arrivate a fronte della sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile, e riafferma con forza i valori antifascisti. Il Consiglio comunale ha approvato un atto che condanna con fermezza gli insulti e le minacce rivolte alla senatrice a vita, ribadendo l’impegno dell’istituzione nel difendere i principi della resistenza, della costituzione e della democrazia.Il testo approvato, promosso dai gruppi della maggioranza di centrosinistra, riconosce l’antifascismo come fondamento imprescindibile della Repubblica e si impegna a promuovere iniziative culturali ed educative rivolte soprattutto alle nuove generazioni, per rafforzare la memoria della Shoah, contrastare ogni forma di antisemitismo e vigilare sull’applicazione delle leggi contro la propaganda fascista. 🔗 Lopinionista.it - Consiglio comunale di Pesaro approva atto di solidarietà a Liliana Segre – Ildisi stringerno alla senatrice a vita,, in risposta ai pesanti insulti che le sono arrivate a fronte della sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile, e riafferma con forza i valori antifascisti. Ilhato unche condanna con fermezza gli insulti e le minacce rivolte alla senatrice a vita, ribadendo l’impegno dell’istituzione nel difendere i principi della resistenza, della costituzione e della democrazia.Il testoto, promosso dai gruppi della maggioranza di centrosinistra, riconosce l’antifascismo come fondamento imprescindibile della Repubblica e si impegna a promuovere iniziative culturali ed educative rivolte soprattutto alle nuove generazioni, per rafforzare la memoria della Shoah, contrastare ogni forma di antisemitismo e vigilare sull’applicazione delle leggi contro la propaganda fascista. 🔗 Lopinionista.it

Cosa riportano altre fonti

Approfondimenti da altre fonti

