Consiglio comunale di Nocera Superiore via libera al regolamento per l’istituzione del servizio di trasporto pubblico locale urbano

Nocera Superiore, il Consiglio Comunale approva tre nuovi regolamenti - Il Consiglio Comunale di Nocera Superiore si è riunito ieri sera per discutere e votare gli undici punti all’ordine del giorno. Tra le decisioni più rilevanti, l’approvazione di tre regolamenti che riguardano la monetizzazione delle aree a standard, la gestione dei servizi di trasporto e mensa... 🔗salernotoday.it

Nocera Superiore, al via la realizzazione del nuovo asilo nido comunale - Questa mattina l’amministrazione comunale di Nocera Superiore ha dato avvio ai lavori per la realizzazione di un nuovo asilo nido al plesso “San Giovanni Bosco” di Pecorari. Un nuovo luogo educativo per i più piccoli per andare incontro alle esigenze di tante famiglie. Il Comune ha ottenuto un... 🔗salernotoday.it

Elezioni per il Forum dei Giovani di Nocera Superiore: aperte le candidature - Il Comune di Nocera Superiore ha annunciato l’apertura delle candidature per le elezioni del Consiglio del Forum dei Giovani ... 🔗agro24.it

Nocera Superiore. Oltre 1300 piante per una città più verde - Più di 1300 alberi, tra cui cerro, farnia, frassino, leccio, ligustro, pino d’Aleppo e roverella, sono stati piantati con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio verde urbano e valorizzare spazi come ... 🔗agro24.it