Consegna delle stelle a sette nuovi maestri del lavoro

Consegnate le 'stelle al Merito del lavoro' a sette dipendenti di aziende del Piceno. Con decreto del Presidente della Repubblica, verranno insigniti della decorazione e del titolo di Maestro del lavoro sette cittadini (4 uomini e 3 donne) della provincia di Ascoli. I nuovi sette maestri della Provincia di Ascoli sono: Franco Cocci di Monsampolo del Tronto, operaio specializzato con 47 anni di servizio alle dipendenze di Eurofuni srl; Giuseppina Felicioni di Monsampolo, impiegata con 38 anni di servizio alle dipendenze di Piceno Service srl, Bruno Fioravanti, operaio pensionato con 41 anni di servizio alle dipendenze di Panichi srl, Giancarlo Mari di Ascoli, impiegato da 29 anni alle dipendenze di Hidrowat spa, Francesco Merletti di Castignano, dirigente con 42 anni di servizio alle dipendenze di Bcc del Piceno, Rossella Moscardelli di Grottammare impiegata con 27 anni di servizio alle dipendenze di Università Tutte le Età, Anna Rita Pignoloni di Ascoli , impiegata con 40 anni di servizio alle dipendenze di Cna.

