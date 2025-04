Congresso Sap della Calabria Granatiero confermato segretario

Calabria, si è svolto il X Congresso regionale del Sindacato autonomo di polizia della Calabria preceduto da un importante seminario dal titolo "La formazione alla base della sindacalizzazione". I relatori di questo importante.

Napoli, al via il X Congresso Regionale SAP Campania - Domani 30 aprile 2025, in Napoli, presso la sala convegni dell’hotel Ramada, si svolgeranno i lavori del X Congresso Regionale S.A.P. Campania, un evento che prevede la partecipazione di circa 150 tra delegati ed ospiti, provenienti da tutte le province della Campania. Napoli, al via il X Congresso Regionale SAP Campania I lavori congressuali eleggeranno […] L'articolo Napoli, al via il X Congresso Regionale SAP Campania sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Decimo congresso provinciale SAP di Avellino: un sindacato oltre la tutela - Si è svolto questa mattina, presso il Green Park Hotel di Mercogliano, il decimo congresso provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Avellino. Un appuntamento di grande importanza per il mondo sindacale e per gli operatori della sicurezza, che ha visto la partecipazione di circa... 🔗avellinotoday.it

Congresso Regionale Toscana del SAP, il sannita Pengue nominato Segretario Regionale - Tempo di lettura: 2 minutiLo scorso 17 aprile, presso la sala convegni del Comune di Firenze, in Piazza della Stazione nr. 4, si è celebrato il X° Congresso Regionale della Toscana del SAP (Sindacato Autonomo di Polizia). Ai 60 delegati, provenienti da tutte le province della Toscana, ha portato i suoi saluti il Sig. Questore di Firenze Dott. Fausto Lamparelli. Successivamente si sono susseguiti gli interventi dei dirigenti sindacali che hanno aperto un interessante dibattito sul rinnovo delle cariche statutarie, dando così inizio ai lavori congressuali. 🔗anteprima24.it

Reggio Calabria, Michele Granatiero confermato segretario regionale del Sap - Questa mattina, presso l'E’ Hotel di Reggio Calabria, si è svolto il X Congresso Regionale del Sindacato Autonomo di Polizia ... 🔗strettoweb.com

A Reggio il X Congresso provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia - Nell’ambito dei lavori del X Congresso Provinciale del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) di Reggio Calabria ... Provinciale Michele Granatiero e da un breve saluto del Signor Questore della ... 🔗citynow.it