Conferma supplenza sostegno 2025 | vale solo incarico al 31 agosto o 30 giugno 2025 non fino al termine delle lezioni

Con dm n. 32 del 26 febbraio 2025 il Ministero ha comunicato le misure per garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, assunti nell'anno scolastico 2024/25 con supplenza al 31 agosto o 30 giugno 2025.

