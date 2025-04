Conferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter | Siamo i primi a soffrire quando perdiamo domani dovremo essere uniti Ecco la parola chiave che ho detto nello spogliatoio

Conferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions LeagueLa Conferenza stampa di Lautaro Martinez, queste le parole del capitano nerazzurro (in compagnia dell’allenatore Simone Inzaghi) alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La Conferenza avrà inizio alle ore 19.15, noi di InterNews24 la seguiremo live.YAMAL COMPARABILE CON MESSI A LIVELLO DI TIMORE? – «Prima di tutto Leo per me non ha paragoni, perché è il migliore giocatore di tutti i tempi. Posso dire solo che Lamine è un giocatore molto, importante, lo abbiamo visto tutti. Alla sua età sta facendo un lavoro immenso, ha vinto titoli importanti, bisogna rispettarlo. Ha un grandissimo futuro e va rispettato». 🔗 Internews24.com - Conferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter: «Siamo i primi a soffrire quando perdiamo, domani dovremo essere uniti. Ecco la parola chiave che ho detto nello spogliatoio» di Giuseppe Colicchiapre: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions LeagueLadiMartinez, queste le parole del capitano nerazzurro (in compagnia dell’allenatore Simone Inzaghi) alla vigilia di, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. Laavrà inizio alle ore 19.15, noi diNews24 la seguiremo live.YAMAL COMPARABILE CON MESSI A LIVELLO DI TIMORE? – «Prima di tutto Leo per me non ha paragoni, perché è il migliore giocatore di tutti i tempi. Posso dire solo che Lamine è un giocatore molto, importante, lo abbiamo visto tutti. Alla sua età sta facendo un lavoro immenso, ha vinto titoli importanti, bisogna rispettarlo. Ha un grandissimo futuro e va rispettato». 🔗 Internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter. Lautaro, Frattesi, portiere e futuro di Arnautovic. Le parole del tecnico - Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del derby di Coppa Italia contro i rossoneri Le parole dette durante la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia che andrà in scena domani alle ore 21 a San Siro. QUANTO CONTA AVERE […] 🔗calcionews24.com

Conferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter LIVE: le parole del capitano dei nerazzurri - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Lautaro pre Barcellona Inter: le parole del capitano dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d’andata di Champions League La conferenza stampa di Lautaro Martinez, queste le parole del capitano nerazzurro (in compagnia dell’allenatore Simone Inzaghi) alla vigilia di Barcellona Inter, sfida valevole per la semifinale d’andata di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19. 🔗internews24.com

Conferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: «Infortuni? Potremmo anche cambiare modulo! Ecco chi ho provato oggi come quinto». Poi chiosa sulla possibile squalifica per Lautaro - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Napoli Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia dello scontro diretto in campionato contro i partenopei La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Napoli Inter, sfida al vertice della classifica valevole per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Queste le parole del tecnico nerazzurro. La conferenza avrà inizio alle ore 15:30, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Cosa riportano altre fonti

Supercoppa Italiana: Inzaghi e Lautaro, la conferenza della vigilia; Inzaghi: Torna Sommer, Lautaro da valutare; Lautaro: I gol non arrivano? È il mio momento peggiore, però sono tranquillo; Inzaghi: “Thuram non si allena più come prima. Lautaro e De Vrij ok. Per Taremi…”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Lautaro: “I primi a soffrire per le sconfitte ma siamo prontissimi. Ai compagni dirò…” - Il capitano nerazzurro al fianco di Simone Inzaghi nella conferenza stampa di questo pomeriggio alla vigilia di Barcellona-Inter ... 🔗fcinter1908.it

Conferenza stampa Kane pre Inter Bayern: «Lautaro e Acerbi? Ecco cosa penso di loro, vi svelo il segreto per rimontare. I nerazzurri giocano…» - Conferenza stampa Kane pre Inter Bayern, ecco le dichiarazioni dell’attaccante avversario dei nerazzurri, qui le sue dichiarazioni Conferenza stampa Kane pre Inter Bayern, ecco le dichiarazioni del bo ... 🔗informazione.it

Inter, Inzaghi: «Momento difficile? Non può esserlo quando giochi una semifinale. Thuram? Vediamo domani mattina» - L’Inter non deve farsi prendere dall’ansia delle tre sconfitte di fila tra campionato e Coppa Italia. Sfiderà il Barcellona del fenomeno Yamal, ma con una difesa ... 🔗msn.com