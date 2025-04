Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter | L’ultima settimana non cancella il lavoro fatto in 4 anni di lavoro con tantissimi paletti Thuram? Ecco come sta ho sentito tanto parlare di…

Conferenza stampa Inzaghi pre Barcellona Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della semifinale d'andata di Champions League

COSA MI ASPETTO DI VEDERE DOMANI? – «cancellare L'ultima settimana. Son 4 anni che questi ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario. L'ultima settimana non cancella il lavoro fatto 4 anni fa, con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Siamo arrivati fin qua, è stata una stagione entusiasmante fino ad adesso. Nelle ultime 3 partite dovevamo fare meglio, ma siamo qui a competere per ogni titolo quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime 4 in Italia.

