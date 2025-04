Confcommercio Udine | Rodolfo Totolo alla guida del mandamento fino al 2030

Confcommercio Udine per il prossimo mandato. L'assemblea dei soci ha rinnovato le proprie cariche eleggendo Rodolfo Totolo come nuovo presidente.Il passaggio di consegne è avvenuto alla presenza di figure di spicco dell'associazione, tra cui il vicepresidente nazionale di. 🔗 Udinetoday.it - Confcommercio Udine: Rodolfo Totolo alla guida del mandamento fino al 2030 Novità ai vertici diper il prossimo mandato. L'assemblea dei soci ha rinnovato le proprie cariche eleggendocome nuovo presidente.Il passaggio di consegne è avvenutopresenza di figure di spicco dell'associazione, tra cui il vicepresidente nazionale di. 🔗 Udinetoday.it

Su questo argomento da altre fonti

I musei di Udine a porte aperte per Pasquetta, tra mostre permanenti e nuove iniziative - I civici musei di Udine apriranno gratuitamente al pubblico per Pasquetta, il 21 aprile. I visitatori potranno visitare le collezioni permanenti tanto quanto le nuove mostre temporanee, con un programma di iniziative culturali per tutte le età. Tra gli eventi disponibili, come ha ribadito... 🔗udinetoday.it

Udine, istituiti i primi reumatologi di comunità in Italia. Prenderanno anche pazienti di secondo e terzo livello - Cinque medici e, per la prima volta in Italia, la figura del reumatologo di comunità – un'evoluzione rispetto al tradizionale reumatologo territoriale. Si tratta dell'ultimo progetto di Asufc, sotto la guida del nuovo direttore di Reumatologia Luca Quartuccio. Alla già esistente offerta per le... 🔗udinetoday.it

Grave incidente a Udine est, conducente sbalzato fuori dall'abitacolo: è grave - Un violento incidente ha avuto luogo alle 10 e 30 della mattina di oggi tra via Bariglaria e via San Bernardo. L'episodio ha coinvolto una Peugeot ed un autocarro Iveco. La macchina era condotta da C.M., un uomo del 1954 residente a Udine, mentre il camion era guidato da B.D., del 2005 e a sua... 🔗udinetoday.it

Ne parlano su altre fonti

Confcommercio Udine: Rodolfo Totolo alla guida del mandamento fino al 2030; Confcommercio Udine: Rodolfo Totolo nuovo presidente di mandamento...; Alessandro Tollon rieletto presidente di Confcommercio Federmoda Fvg; Udine celebra i 30 anni di Friuli Doc con una mostra di immagini storiche. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Confcommercio, eletti i presidenti dei mandamenti Friuli Occidentale e Tresemane - Prosegue il lavoro di Confcommercio provinciale di Udine per avviare il mandato 2025-2030. Nella sede di viale Alpe Adria a Tavagnacco, nel pomeriggio di giovedì 24 aprile, con commissione elettorale ... 🔗udinetoday.it

Confcommercio, Temporini e Notarfrancesco nuovi presidenti - Dopo il rinnovo del mandamento di Lignano, che ha visto la nomina del neo presidente Loris Salatin, prosegue il lavoro di Confcommercio provinciale di Udine per avviare il mandato 2025-2030. Nella ... 🔗udinetoday.it