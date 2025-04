Confcommercio 80 anni di storia e impegno per lo sviluppo del Paese | Mattarella apre l' evento celebrativo a Roma

Roma, 29 aprile 2025 – Ottant'anni dalla nascita di Confcommercio-Imprese per l'Italia, un traguardo importante che testimonia il ruolo e l'impegno della Confederazione nel sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese. Fin dal 29 aprile 1945, anno della sua fondazione, Confcommercio pone al centro della propria missione la crescita delle imprese del terziario di mercato, il sostegno all'occupazione e la promozione della competitività.In occasione di questo anniversario sono previste diverse iniziative celebrative che prenderanno il via stasera con un evento inaugurale a Roma, all'Auditorium Parco della Musica. Alla presenza del 'residente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stata inaugurata la mostra 'Ricordare il futuro'. La serata proseguirà alle ore 21, in Sala Sinopoli, con il saluto del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, e l'intervento del direttore generale dell'Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Massimo Bray, con un breve excursus sulla storia e l'evoluzione delle imprese del terziario di mercato.

