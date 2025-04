Condotta idrica Cambia la viabilità per i lavori

lavori di scavo e allacci alla Condotta idrica a cura dell’azienda municipalizzata Assem Spa, a San Severino saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione, in viale Europa dall’intersezione con via Cancellotti all’intersezione con viale Eustachio. In viale Europa, dall’intersezione con via San Michele, sarà vietato il transito ad autocarri superiori alle 3,5 tonnellate ad esclusione degli scuolabus e degli autocarri per carico e scarico fino all’intersezione con via Cancellotti.Lo prevede un’ordinanza emessa dalla polizia locale. Ilrestodelcarlino.it - Condotta idrica. Cambia la viabilità per i lavori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fino domani perdi scavo e allacci allaa cura dell’azienda municipalizzata Assem Spa, a San Severino saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione, in viale Europa dall’intersezione con via Cancellotti all’intersezione con viale Eustachio. In viale Europa, dall’intersezione con via San Michele, sarà vietato il transito ad autocarri superiori alle 3,5 tonnellate ad esclusione degli scuolabus e degli autocarri per carico e scarico fino all’intersezione con via Cancellotti.Lo prevede un’ordinanza emessa dalla polizia locale.

