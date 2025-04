Concorso secondaria PNRR2 ecco le convocazioni per la prova orale IN AGGIORNAMENTO

Concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di Concorsoregioni in cui non si svolgerà la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale.L'articolo Concorso secondaria PNRR2, ecco le convocazioni per la prova orale IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Finalmente sbloccato ilscuolabandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi diregioni in cui non si svolgerà lasuppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della.L'articololeper laIN. 🔗 Orizzontescuola.it

Concorso scuola secondaria PNRR2, decurtati 2 punti ad alcuni candidati del turno pomeridiano del 27 febbraio: ecco a chi. CHIARIMENTI - Chiarimenti circa il quesito annullato della prova scritta del concorso ordinario per la scuola secondaria indetto con DDG n. 3059/2024. L'articolo Concorso scuola secondaria PNRR2, decurtati 2 punti ad alcuni candidati del turno pomeridiano del 27 febbraio: ecco a chi. CHIARIMENTI sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Concorso docenti Pnrr2: punteggio minimo e prove orali, ecco cosa sapere - Punteggio minimo, modalità della prova orale e criteri di valutazione: tutte le novità del Concorso docenti Pnrr2 ... 🔗catania.liveuniversity.it