Concorso DSGA al via le convocazioni per la prova orale IN AGGIORNAMENTO

Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere la prova orale. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le lettere estratte per l'avvio delle prove e le convocazioni.

Concorso DSGA, al via le convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] - Dopo la prova scritta del 10 aprile, i 2.162 candidati per 1.435 posti di DSGA che hanno superato lo scritto, si apprestano a sostenere la prova orale. Gli Uffici scolastici regionali pubblicano le lettere estratte per l'avvio delle prove e le convocazioni. L'articolo Concorso DSGA, al via le convocazioni per la prova orale [IN AGGIORNAMENTO] sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

