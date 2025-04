Concorso DSGA 2025 prove orali | elenco delle convocazioni In aggiornamento

Concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Dopo la prova scritta del 10 aprile, sono stati resi noti gli elenchi dei candidati ammessi alla prova orale del concorso per Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Gli Uffici scolastici regionali stanno pubblicando le lettere alfabetiche estratte per stabilire l'ordine di convocazione e le relative comunicazioni individuali.

