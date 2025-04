Concluso il progetto ABCDono di Fondazione Comunità Novarese

Si è chiuso, con grande successo, il terzo anno del progetto ABCDono di Fondazione Comunità Novarese. La Fondazione, fin dal primo anno, ha affidato le attività del progetto all'Associazione Creattivi - Officina di idee che ha ideato sei unità di apprendimento per ciascuna classe.

