Conclave tutto quello che c' è da sapere | come si elegge il Papa dopo la morte di Francesco

Dalla clausura nella Cappella Sistina alle fumate, fino all'"Habemus Papam": ecco le risposte alle domande più frequenti sul rito che guida la Chiesa verso un nuovo pontefice

Telefoni vietati, fumate e giuramenti: tutto ciò che c'è da sapere sul Conclave - AGI - Comincerà mercoledì 7 maggio il Conclave per eleggere il nuovo Papa, secondo quanto hanno stabilito i cardinali riuniti oggi nella Congregazione. Le modalità di svolgimento sono stabilite dalla Costituzione apostolica Universi Dominici Grecis, di Giovanni Paolo II nel 1996 e poi aggiornata con le modifiche apportate da Benedetto XVI con la lettera apostolica Motu Proprio Normas Nonnullas del 2013, sei giorni prima la storica decisione di dimettersi. 🔗agi.it

Conclave, tutto quello che devi sapere: come si elegge il Papa dopo la morte di Francesco - Dalla clausura nella Cappella Sistina alle fumate, fino al "Habemus Papam": ecco le risposte alle domande più frequenti sul rito che guida la Chiesa verso un nuovo Pontefice

Telefoni vietati, fumate e giuramenti: tutto ciò che c'è da sapere sul Conclave - Comincerà mercoledì 7 maggio il Conclave per eleggere il nuovo Papa, secondo quanto hanno stabilito i cardinali riuniti oggi nella Congregazione. Le modalità di svolgimento sono stabilite dalla

Quando inizia il Conclave, c'è la data ufficiale: come funziona e l'elezione del nuovo Papa - Dall'"Extra omnes" all'"Habemus papam": tutto quello che c'è da sapere sulla procedura secolare per eleggere il pontefice e i nomi dei papabili successori ... 🔗tuttosport.com

Conclave, inizio ufficiale il 7 maggio alle 16.30. Due cardinali rinunciano (e cambia il quorum) - Matteo Bruni, direttore della sala stampa vaticana, ha annunciato che due cardinali elettorali non parteciperanno al Conclave per eleggere il prossimo Papa per motivi di salute. 🔗msn.com