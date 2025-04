Conclave tra i papabili il cardinale con la Verna nel cuore Qui il noviziato tra i frati minori poi la carriera a Gerusalemme

Conclave è stata decisa: dal 7 maggio i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice. E tra i papabili ce n'è uno che conserva tra i suoi ricordi un po' di Arezzo. O meglio, custodisce un'esperienza fondamentale del suo percorso vissuta in. 🔗 Arezzonotizie.it - Conclave, tra i papabili il cardinale con la Verna nel cuore. Qui il noviziato tra i frati minori, poi la carriera a Gerusalemme La data di inizio delè stata decisa: dal 7 maggio i cardinali si riuniranno nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo pontefice. E tra ice n'è uno che conserva tra i suoi ricordi un po' di Arezzo. O meglio, custodisce un'esperienza fondamentale del suo percorso vissuta in. 🔗 Arezzonotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Zuppi verso il conclave per il dopo Francesco: è tra i papabili (chi sono gli altri) - Mentre il mondo piange la morte di papa Francesco, si è già messo in moto il cerimoniale previsto dal diritto canonico dopo la morte di un Pontefice. L'appuntamento più importante è ovviamente quello del conclave: alla riunione del collegio dei cardinali che dovrà eleggere la nuova guida della... 🔗bolognatoday.it

Conclave 2025, il cardinale Zuppi scherza con i giornalisti - Il cardinale Matteo Zuppi scherza coi giornalisti al suo arrivo in Vaticano per la riunione dei porporati che dovrà decidere, forse già oggi, la data di inizio del Conclave. “Sono ancora in apnea. Sono in lenta risalita. In lentissima risalita dall’apnea”, ha dichiarato il presidente della Cei. Nella riunione di oggi iniziata alle 9 nella Sala del Sinodo si deciderà probabilmente la data di inizio del conclave. 🔗lapresse.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Conclave, tra i papabili il cardinale con la Verna nel cuore. Qui il noviziato tra i frati minori, poi la carriera a Gerusalemme; Verso il Conclave: Pierbattista Pizzaballa, il francescano che ama la Terra Santa e sogna la pace; Pierbattista Pizzaballa: lo zio calciatore, la commozione per il conclave, il peso dell'età, il seminario a Fe; Parolin, Zuppi, Pizzaballa, Tagle: quattro cardinali per il dopo Bergoglio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave, tra i papabili il cardinale con la Verna nel cuore. Qui il noviziato tra i frati minori, poi la carriera a Gerusalemme - Tra i papabili circola con insistenza il nome del patriarca di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. Nel santuario dedicato a San Francesco ha approfondito la regola e pronunciato anche la professione ... 🔗arezzonotizie.it

Conclave dal 7 maggio: un primo compromesso per evitare strappi - La necessità di conoscersi meglio alla vigilia dell’elezione. Reina, vicario di Roma: “Non è tempo di rivalse o alleanze di potere” ... 🔗repubblica.it

Pierbattista Pizzaballa, chi è il patriarca in Terra Santa - Tra i nomi dei papabili alla successione di Jorge Mario Bergoglio al Soglio Pontificio c'è quello di Pierbattista Pizzaballa. 🔗msn.com