Conclave parla il cardinal Ruini | Servirà un Papa buono

Conclave, il cardinale Camillo Ruini riflette sul futuro della Chiesa cattolica, in un colloquio con il Corriere della Sera, tracciando un quadro netto delle sfide che attendono il prossimo Papa. Parole che pesano, quelle del porporato italiano, non solo per la sua lunga esperienza, ma anche per la lucidità con cui analizza il momento attuale, segnato da una forte divisione interna e da un contesto internazionale delicatissimo.Leggi anche: Papa Francesco, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra”Un Papa buono e capace di governoPer Ruini, oggi novantaquattrenne, la Chiesa ha bisogno di “un Papa buono”, profondamente credente, dotato di autentica carità evangelica e di una concreta attitudine al governo. 🔗 Thesocialpost.it - Conclave, parla il cardinal Ruini: “Servirà un Papa buono” A pochi giorni dall’inizio del, ile Camilloriflette sul futuro della Chiesa cattolica, in un colloquio con il Corriere della Sera, tracciando un quadro netto delle sfide che attendono il prossimo. Parole che pesano, quelle del porporato italiano, non solo per la sua lunga esperienza, ma anche per la lucidità con cui analizza il momento attuale, segnato da una forte divisione interna e da un contesto internazionale delicatissimo.Leggi anche:Francesco, ecco come lo descriveva il presidente argentino Javier Milei: “Un imbecille! Rappresenta il male sulla terra”Une capace di governoPer, oggi novantaquattrenne, la Chiesa ha bisogno di “un”, profondamente credente, dotato di autentica carità evangelica e di una concreta attitudine al governo. 🔗 Thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Conclave, c'è la data: inizierà il 7 maggio, sarà presieduto da Parolin | Il cardinal Reina: "Non è tempo di rivalse e alleanze di potere" - Lo hanno deciso le congregazioni dei cardinali al termine della riunione di oggi. Le regole decise dalla Costituzione apostolica 🔗xml2.corriere.it

Conclave, le città dove se ne parla di più: la pressione corre sui social - Conto alla rovescia per il prossimo Conclave. La data d'inizio è stata già fissata a mercoledì 7 maggio ma nel mondo già si parla di alleanze e cordate tra prelati per eleggere il nuovo Pontefice. Da sabato 26 aprile sono state già censite nelle conversazioni digitali ben 2.9 milioni di interazioni generate dal termine "Conclave". Più del dato quantitativo, però, è interessante mappare la geografia del parlato per provare a comprendere quanto e come nei prossimi giorni questa cartina dell'interesse possa aiutarci a comprendere quali sono le aree del mondo dove c'è più pressione social/e in ... 🔗iltempo.it

Papa Francesco, dimissioni e conclave? Parla il cardinale De Donatis - "Dimissioni del Papa? Ha sempre la battuta pronta su queste questioni, non farei nessuna previsione. Lasciamo a chi guida la storia, al Signore, quali devono essere le linee del futuro". Così il cardinale Angelo De Donatis, per sette anni vicario di Roma, si è espresso in un'intervista a Rtl102.5. "La testimonianza va fatta con la vita più che con le parole, il Papa in questo momento sta evangelizzando e testimoniando qualcosa di veramente profondo: l'offerta della vita per la pace, perché le guerre cessino e per la buona riuscita del Giubileo", ha detto. 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Ruini ai cardinali in Conclave: «Serve un Papa caritatevole e capace di affrontare una fase delicata»; Ruini: «Serve un Papa buono, anche nel governare. Bisogna restituire la Chiesa ai cattolici. E le divisioni restano»; Ruini: Serve restituire la Chiesa al suo popolo; Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici: Ruini indica il profilo del nuovo papa. 🔗Se ne parla anche su altri siti

"Il conclave restituisca la Chiesa ai cattolici": Ruini indica il profilo del nuovo papa - Il cardinale Camillo Ruini traccia l'identikit del nuovo pontefice che uscirà dal conclave: "Un Papa buono, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase internazional ... 🔗today.it

Camillo Ruini: "Serve un Papa buono, per ricostruire l'unità della Chiesa e restituirla ai cattolici" - Il cardinale, che non sarà nel Conclave per anzianità, afferma che i funerali del Papa "hanno dato l’impressione che si sia risolto ... 🔗huffingtonpost.it

Card. Ruini su identikit nuovo Papa: “dottrina salda, risvegli la fede”/ “Buongoverno Chiesa in 4 condizioni” - "Preghiera" cardinale Camillo Ruini in vista del Conclave 2025 con le 4 condizioni per governare la Chiesa: dottrina, amore, fede e regole ... 🔗ilsussidiario.net