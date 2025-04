Conclave la rinuncia di Becciu evita la conta Ma ora tra i cardinali nascono tre correnti

Becciu diventa un nodo che va ben oltre il suo significato iniziale. A un certo punto, si racconta, c?è stata una. Ilmessaggero.it - Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta. Ma ora tra i cardinali nascono tre correnti Leggi su Ilmessaggero.it I movimenti carsici si materializzano. I pro Parolin affiorano e il casodiventa un nodo che va ben oltre il suo significato iniziale. A un certo punto, si rac, c?è stata una.

Conclave, escluso il cardinale Becciu, condannato nel 2023 a 5 anni e 6 mesi per la compravendita di un palazzo a Londra, poi la rinuncia "per il bene della Chiesa" - Il cardinale è stato escluso dal conclave che inizierà il prossimo 7 maggio; Becciu ha poi comunicato di rinunciare al voto seguendo "la volontà di Papa Francesco" La data dell'inizio del conclave è stata fissata per il 7 maggio, da quel giorno i cardinali riuniti voteranno per eleggere il su 🔗ilgiornaleditalia.it

Dossier, veleni e la difficile rinuncia di Becciu. Cerno: “Il Tempo vi racconta il Conclave alla Dan Brown” - Nuvole nere su Roma e sulla cupola di San Pietro. Dopo i funerali di Francesco è il tempo di dossier e veleni. “È uno dei Conclavi più simili a un romanzo di Dan Brown - dichiara il direttore Tommaso Cerno - Protagonista il cardinale Angelo Becciu passato da essere uno degli uomini di fiducia di Papa Francesco ad essere arginato. Secondo alcuni documenti, di cui non si conosce fino in fondo l'autenticità, Becciu è stato escluso dal Conclave”. 🔗iltempo.it

Conclave il 7 maggio, Becciu verso la rinuncia al voto. Reina: “Non è tempo di rivalse” - Il Conclave si apre nel secondo giorno utile previsto. Cresce dunque l'attesa per l'annuncio del nuovo Pontefice, mentre nella Santa Sede si riflette sui pericoli che in questa occasione può nascondere il Conclave. Il Cardinale Becciu, secondo quanto riferito da fonti presenti alla Congregazione, avrebbe preso la parola per ribadire la sua posizione, ma alla fine avrebbe comunicato un "passo indietro". 🔗ildifforme.it

Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta. Ma ora tra i cardinali nascono tre correnti - A un certo punto, si racconta, c’è stata una grande discussione tra il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, il cardinale Pietro Parolin, che sarà il decano che guiderà il ... 🔗ilmessaggero.it

Fuori dal Conclave. La non rinuncia del cardinale Becciu - Evita l’umiliazione dell’esclusione e firma un atto in cui si impegna a non rivendicare più niente nè durante il Conclave nè dopo. Una presa d'atto della ... 🔗huffingtonpost.it

Parolin, perché è il favorito del Conclave? Uomo forte di Bergoglio, conosciuto dai cardinali e oppositore di Becciu - Tra le berrette rosse del collegio cardinalizio è quella sulla quale i bookmakers stanno puntando da mesi. Sul sito Polymarket è piazzato in cima alla lista dei papabili ... 🔗ilmessaggero.it