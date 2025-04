Conclave il passo indietro di Becciu | Obbedisco al Papa non entrerò

Il cardinale Angelo Becciu ha fatto un passo indietro e non entrerà in Conclave il 7 maggio. Lo fa sapere lui stesso attraverso una nota. "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco, pur rimanendo convinto della mia innocenza"

Passo indietro di Becciu. "Non entro in Conclave" - Il cardinale: "Ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco, pur rimanendo convinto della mia innocenza"

Conclave: Becciu pronto al passo indietro. Foirse per evitare la conta fra i cardinali - E' pronto al passo indietro, il cardinale Angelo Becciu. ossia a rinunciare al suo voto in conclave. Motivo? A quanto pare per evitare la conta sul suo nome. Becciu, a quanto si dice, avrebbe preso la parola per ribadire la sua innocenza e il suo diritto ad entrare in conclave. Ma di fronte alle due lettere del Papa che indicherebbero la sua volontà di non includerlo tra gli elettori, il cardinale avrebbe lasciato intendere di essere pronto a rinunciare alla sua battaglia L'articolo Conclave: Becciu pronto al passo indietro. 🔗.com

Conclave il 7 maggio, la sfida per il dopo Francesco. Rischio risiko tra i cardinali, Becciu verso un passo indietro - Il prossimo 7 maggio si aprirà nella Cappella Sistina il Conclave che dovrà eleggere il 267° successore di Pietro, in un tempo in cui la Chiesa cattolica si misura con sfide epocali e un mondo in profonda trasformazione. A rendere ancora più complesso lo scenario è anche il caso del cardinale Angelo Becciu, coinvolto nella nota vicenda finanziaria di Sloane Avenue, che – da quanto trapela – avrebbe offerto un passo indietro sulla sua partecipazione al voto, evitando così un potenziale elemento di tensione tra i cardinali elettori. 🔗ilfogliettone.it

