Conclave | il passo indietro di Becciu bocche cucite dei cardinali che pensano al meteo

bocche cucite dai cardinali- in arrivo in Vaticano alla sesta Congregazione pre Conclave – sul caso del cardinale Angelo Becciu che ieri avrebbe deciso di fare un passo indietro e di non entrare in Sistina per votare il prossimo Papa. Becciu? "Non ne possiamo parlare", sintetizza per tutti il cardinale Raphael Sako, patriarca dei caldei.

Conclave: Becciu pronto al passo indietro. Foirse per evitare la conta fra i cardinali - E' pronto al passo indietro, il cardinale Angelo Becciu. ossia a rinunciare al suo voto in conclave. Motivo? A quanto pare per evitare la conta sul suo nome. Becciu, a quanto si dice, avrebbe preso la parola per ribadire la sua innocenza e il suo diritto ad entrare in conclave. Ma di fronte alle due lettere del Papa che indicherebbero la sua volontà di non includerlo tra gli elettori, il cardinale avrebbe lasciato intendere di essere pronto a rinunciare alla sua battaglia L'articolo Conclave: Becciu pronto al passo indietro. 🔗.com

Conclave il 7 maggio, la sfida per il dopo Francesco. Rischio risiko tra i cardinali, Becciu verso un passo indietro - Il prossimo 7 maggio si aprirà nella Cappella Sistina il Conclave che dovrà eleggere il 267° successore di Pietro, in un tempo in cui la Chiesa cattolica si misura con sfide epocali e un mondo in profonda trasformazione. A rendere ancora più complesso lo scenario è anche il caso del cardinale Angelo Becciu, coinvolto nella nota vicenda finanziaria di Sloane Avenue, che – da quanto trapela – avrebbe offerto un passo indietro sulla sua partecipazione al voto, evitando così un potenziale elemento di tensione tra i cardinali elettori. 🔗ilfogliettone.it

Conclave al via il 7 maggio: il passo indietro di Becciu - Extra Omnes. Inizierà il 7 maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è stata presa dalla Congregazione dei cardinali che si sono riuniti in Vaticano. "La congregazione dei cardinali ha deciso che il prossimo conclave avrà inizio mercoledì 7 maggio con, al mattino, la messa Pro Eligendo Pontifice", ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing con i giornalisti. 🔗iltempo.it

Il Conclave inizia il 7 maggio, da oggi chiusa la Cappella Sistina. Becciu verso il passo indietro - Ruini: serve Papa buono, restituire la Chiesa ai cattolici "Servirà un Papa buono, che sia profondamente credente, dotato di attitudine nelle questioni di governo, capace di affrontare una fase intern ... 🔗msn.com

In Conclave dal 7 maggio. Il passo indietro di Becciu spinge il favorito Parolin - Game over per Angelo Becciu. Ieri mattina, nella quinta congregazione generale dei cardinali, il porporato sardo ha fatto l’atteso passo indietro “per non minare l’unità della Chiesa”. Durante il diba ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Conclave e caso Becciu, bocche cucite dai cardinali: "Non ne possiamo parlare" - Il porporato è stato condannato dal Tribunale vaticano in primo grado per peculato, truffa aggravata e abuso d’ufficio nell’ambito della compravendita del Palazzo londinese. Al porporato è stata anche ... 🔗msn.com