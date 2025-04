Conclave il nome deriva dal più lungo della storia e dalla rabbia dei viterbesi

Tgcom24.mediaset.it - Conclave, il nome deriva dal più lungo della storia e dalla rabbia dei viterbesi Nel 1268 a Viterbo servirono più di due anni per eleggere il nuovo Papa: fu allora che i cardinali, divisi in fazioni e correnti politiche, furono chiusi dentro "a chiave" dai cittadini esasperati 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Conclave, Parolin sempre più tra i favoriti come nuovo Papa - Il Cardinale è dato tra i favoriti Si continua a parlare con insistenza del cardinale Pietro Parolin, favorito per diventare Papa. Secondo quanto riporta Il Fatto Quotidiano, Parolin avrebbe dalla sua già 40 voti. Non un bottino da poco visto che Benedetto XVI, ne prese 47 alla prima votazione, poi 65 e 72 fino agli 84 finali. Mentre durante il conclave per l’elezione di Papa Francesco Bergoglio partiva da 26 e Angelo Scola da 30. 🔗361magazine.com

Quando inizia e come funziona il Conclave per l'elezione del Papa, i favoriti e qual è stato il più lungo - Quando inizia il Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco? Date, curiosità sulla durata e candidati favoriti 🔗notizie.virgilio.it