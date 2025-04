Conclave il film arriva su Sky Cinema e NOW | quando e trama

Conclave, il film vincitore degli Oscar 2025 per la miglior sceneggiatura non originale, arriva prossimamente su Sky. Basato sull'acclamato omonimo bestseller di Robert Harris, è un thriller pieno di tensione, colpi di scena e meccanismi interni sul mondo della Chiesa cattolica. Scopriamo insieme qualcosa di più.Conclave: quando vederlo e trama del filmConclave andrà in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in 4K.Con la sceneggiatura di Peter Straughan, vincitore del Golden Globe e del premio Oscar, il film è diretto dal regista premio Oscar Edward Berger. Il protagonista è Ralph Fiennes (candidato anche lui all'Oscar come Miglior Attore Protagonista) che interpreta Thomas Lawrence, cardinale e decano del collegio cardinalizio.

Conclave arriva su Sky Cinema e NOW, dal 5 maggio in prima TV - Arriva su Sky Cinema in prima TV il film del momento, vincitore dell’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e candidato in altre sette categorie tra cui Miglior Film, CONCLAVE, in onda lunedì 5 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Ricco di tensione e intriso di tradizione, CONCLAVE è uno sguardo inedito e illuminante sui meccanismi interni della Chiesa cattolica, oltre che un thriller avvincente con un mistero al centro. 🔗nerdpool.it

Sky Cinema, in arrivo ‘Conclave’ il film Premio Oscar - Lunedì 5 maggio andrà in onda il film con Stanley Tucci, John Lithgow e gli italiani Castellitto e Rossellini 🔗golssip.it

Diamanti, dopo il successo al cinema il film di Ferzan Ozpetek arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW - Domenica 20 aprile in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW arriva Diamanti, la storia corale al femminile firmata da Ferzan Ozpetek, uno dei più grandi successi di pubblico negli ultimi mesi. 🔗comingsoon.it

