Conclave il cardinale che può beffare Parolin

Conclave? Non ho la testa per pensarci, ma è possibile che inizi il 5 maggio. Il nostro desiderio è trovare qualcuno che sia simile a Francesco, che non sia uguale, ma in continuità". La data non è corretta, perché i cardinali hanno deciso per mercoledì 7 maggio, ma in poche battute, monsignor Angel Sixto Rossi appena arrivato alla Congregazione in Vaticano, traccia il canovaccio dei prossimi, delicatissimi giorni della Santa Sede. E indica l'identikit del successore di Bergoglio, il Pontefice "venuto dalla fine del mondo". I nomi caldi in queste ultime ore sarebbero due: monsignor Carlo Parolin, il Segretario di Stato uscente, e il cardinale filippino Luis Tagle, non a caso ribattezzato da tempo il "Bergoglio d'Asia".Secondo il cardinale tedesco Marx, la riunione dei 135 elettori (134 effettivi, mancherà per motivi di salute lo spagnolo Antonio Canizares Llovera, ma bisognerà attendere il verdetto sull'italiano Angelo Becciu) in Cappella Sistina durerà pochi giorni.

Angelo Becciu, il caso del cardinale che può "bloccare" il Conclave - Il futuro Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco potrebbe essere segnato da un'incertezza giuridica senza precedenti. Al centro del caso c'è il cardinale Angelo Becciu, al quale nel 2020 Papa Francesco aveva chiesto la rinuncia ai diritti cardinalizi. Un gesto che, seppur annunciato pubblicamente, non risulta supportato da un atto canonico formale. E questo apre una questione delicatissima: Becciu ha davvero perso il diritto di votare? Il diritto di voto nel Conclave secondo il diritto canonico Secondo l'articolo 33 della costituzione apostolica Romano Pontifici ...

Conclave Inter: cosa può accadere in pochissimi giorni - L'Inter non aveva la rosa per fare il triplete e non ha mai davvero pensato di averla, anche se ha ripetuto durante l'annodi volerci provare. Dunque ha peccato di hybris? No e il motivo è che, anche in caso di secondo posto in campionato e uscita di scena in Champions League, si porterà a casa qualcosa: l'aura di un top club. Aura che è composta da tre cose: 1) immagine internazionale, e l'Inter nei salotti di commenti all'estero è particolarmente apprezzata; 2) capacità di essere competitivi su un lungo periodo e in ogni competizione; 3) conti in ordine, motivo per cui si è presa molto ...

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: "Il Conclave sarà breve" - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio

