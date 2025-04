Conclave il cardinale Becciu | Obbedisco a Francesco non entro

Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza». Lo afferma il cardinale Angelo Becciu. 🔗 Feedpress.me - Conclave, il cardinale Becciu: "Obbedisco a Francesco, non entro" «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papadi non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza». Lo afferma ilAngelo. 🔗 Feedpress.me

Il cardinale Becciu rinuncia al Conclave: «Obbedisco alla volontà di Papa Francesco» - Il cardinale Angelo Becciu si ritira ufficialmente dal Conclave. «Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza», fa sapere in una nota inviata alle agenzie di stampa. 🔗open.online

