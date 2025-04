Conclave il 7 Maggio l’assurda coincidenza col passato | una data molti presagi

Conclave per l’elezione del successore di Papa Francesco inizierà il 7 Maggio 2025. Questa data, apparentemente casuale, è in realtà ricca di significati storici e simbolici per la Chiesa cattolica. (Continua.)Leggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaLeggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeIl Conclave inizia il 7 MaggioCon l’apertura del Conclave il 7 Maggio, la Chiesa cattolica si trova di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. I cardinali elettori dovranno individuare un successore di Papa Francesco che possa affrontare le sfide contemporanee, mantenendo al contempo la continuità con il suo predecessore. Tra i papabili, oltre a Jean-Marc Aveline, si parla del cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato vaticano, e del cardinale Luis Antonio Tagle, filippino, noto per la sua vicinanza alle istanze dei Paesi in via di sviluppo. 🔗 Tvzap.it - Conclave il 7 Maggio, l’assurda coincidenza col passato: una data, molti presagi Il prossimoper l’elezione del successore di Papa Francesco inizierà il 72025. Questa, apparentemente casuale, è in realtà ricca di significati storici e simbolici per la Chiesa cattolica. (Continua.)Leggi anche: Papa Francesco, un dettaglio a San Pietro scatena i complottisti: di cosa si trattaLeggi anche: Papa Francesco, la tristezza del nipote e poi il gesto strappalacrimeIlinizia il 7Con l’apertura delil 7, la Chiesa cattolica si trova di fronte a una scelta cruciale per il suo futuro. I cardinali elettori dovranno individuare un successore di Papa Francesco che possa affrontare le sfide contemporanee, mantenendo al contempo la continuità con il suo predecessore. Tra i papabili, oltre a Jean-Marc Aveline, si parla del cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato vaticano, e del cardinale Luis Antonio Tagle, filippino, noto per la sua vicinanza alle istanze dei Paesi in via di sviluppo. 🔗 Tvzap.it

Se ne parla anche su altri siti

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Fari puntati sul dopo Bergoglio. Via al Conclave dal 7 maggio - Abbiamo la data: il conclave per l’elezione del successore di Bergoglio si aprirà il 7 maggio. Il numero massimo di cardinali elettori è stabilito in 120 anche se al momento gli aventi diritto al voto sono 135. Per tutti è fatto divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo o mettersi in contatto con l’esterno. È solo al termine del giuramento – che si conclude con la frase “extra omnes” (fuori tutti) – che prende il via ufficialmente il conclave, con la chiusura a chiave della porta di accesso alla cappella Sistina e l’avvio delle operazioni di voto. 🔗lanotiziagiornale.it

Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio - La congregazione dei cardinali ha deciso: il Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il Conclave A farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una... 🔗romatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Bassano Notizie: IL CONCLAVE. PRIMA FUMATA IL 7 MAGGIO, PAROLIN PARLA GIA' DA FUTURO PAPA; Il Conclave inizia il 7 maggio: la data decisa dai cardinali riuniti in congregazione; Conclave, c'è la data: si parte il 7 maggio. Come funziona l'elezione del nuovo Papa; Dove dormono i cardinali durante il Conclave?. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elezione del nuovo Papa, il Conclave inizierà il 7 maggio - Mercoledì 7 maggio inizierà il Conclave per l'elezione del nuovo Papa - La Volta Buona 28/04/2025 Conceicao, addio al Milan col botto? Lo scenario che nessuno si aspettava ... 🔗msn.com

Conclave al via il 7 maggio, tutte le tappe. L'extra omnes, le votazioni, le schede bruciate e le fumate nere (o quella bianca) - Una macchina complessa ma pressochè infallibile messa a punto in secoli di storia e tradizione liturgica. Una votazione terrena che, per intercessione dello spirito santo, designerà ... 🔗msn.com

Conclave al via il 7 maggio, Becciu probabilmente non ci sarà - Extra Omnes. Inizierà il 7 maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è stata presa dalla Congregazione ... 🔗msn.com