Conclave ecco perché i blocchi conservatore e progressista non ci sono più e pesa altro | Scudi e cellulari oscurati | il bunker-Sistina

pesano le differenze geografiche, teologiche e culturali. Reìna: non è tempo di rivalse 🔗 Xml2.corriere.it - Conclave, ecco perché i blocchi conservatore e progressista non ci sono più (e pesa altro) | Scudi e cellulari oscurati: il "bunker-Sistina" Tra i porporatino le differenze geografiche, teologiche e culturali. Reìna: non è tempo di rivalse 🔗 Xml2.corriere.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave e Giubileo 2025: il ruolo del Camerlengo e i "novendiali". Ecco cosa succede con la morte del Papa durante l'Anno Santo - Con la scomparsa di Papa Francesco si apre per la Chiesa Cattolica un periodo di «Sede vacante» iniziato con l’accertamento ufficiale del decesso da parte del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, che è la figura preposta all’amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo, si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell che si è recato presso il corpo del Papa defunto per... 🔗feedpress.me

Conclave, c’è la data: ecco quando inizia la riunione dei cardinali per eleggere il nuovo papa - La congregazione generale dei cardinali ha deciso la data di inizio del Conclave, la riunione che porterà all’elezione del nuovo papa dopo la scomparsa di Bergoglio. I lavori inizieranno il 7 maggio. Sarebbero potuti iniziare anche lunedì 5 o martedì 6, ma l’assemblea cardinalizia ha optato per mercoledì «anzitutto per motivi logistici», come reso noto dal Corriere della sera che cita un cardinale. 🔗lettera43.it

Un cardinale ucraino è il più giovane di tutti al Conclave: ecco chi è cosa pensa della guerra - Sarà l'ucraino Mykola Bychok, vescovo della città australiana di Melbourne, il più giovane membro del Conclave che eleggerà il successore di Papa Francesco, scomparso lunedì. Il 45enne è stato creato cardinale il 7 dicembre 2024, nell'ultimo Concistoro presieduto dal Pontefice, che ha così completato la selezione dei 135 porporati chiamati a eleggere il nuovo Papa. Il giorno dopo la sua nomina, intervistato dall'emittente pubblica australiana ABC, Bychok ha confessato di non aver mai immaginato di ricoprire una simile carica a un'età così giovane. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Conclave al via dal 7 maggio: tutte le cose da sapere -; Nuovo Papa, il conclave ha troppi elettori, si va verso la deroga (e aumentano i conservatori); Tra “bergogliani” e conservatori: tutti i papabili nel Sacro collegio; Conclave, la mappa dei cardinali: i 135 elettori arrivano da Paesi marginali, metropoli penalizzate. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave, ecco perché i blocchi conservatore e progressista non ci sono più (e pesa altro) | Scudi e cellulari oscurati: il "bunker-Sistina" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Conclave post-Francesco: chi sono i possibili successori di Bergoglio - Il prossimo conclave, quando sarà, non si giocherà soltanto sul piano delle idee teologiche o delle sensibilità pastorali. In Vaticano si avverte da tempo ... 🔗thesocialpost.it

Conclave, il grande gioco delle correnti: diplomatici, conservatori e radicali - Il Conclave del dopo Papa Francesco è infatti ... arcivescovo di New York, considerato un conservatore, sebbene un conservatore illuminato. Sembra possano puntare sul Cardinale Pierbattista ... 🔗ilmattino.it