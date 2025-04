Conclave ecco i nemici di Papa Francesco | i cardinali che vogliono portare la Chiesa indietro

Papa Francesco, un pontefice amatissimo da molti ma anche profondamente divisivo. In vita, Jorge Mario Bergoglio è stato definito da più parti come un Papa "ambiguo e distruttivo", ma anche "autoritario", capace di ribaltare la morale tradizionale della Chiesa.Se all'esterno è stato spesso celebrato come "il Papa della gente", all'interno delle mura vaticane ha raccolto nel tempo una fronda conservatrice che non ha mai nascosto il suo dissenso. Ora, con il Conclave alle porte, quei gruppi più ultratradizionalisti – dentro e fuori la Chiesa – iniziano a muoversi, tra palazzi, social network e ambienti politici, sostenendo candidati "anti-Bergoglio".Tra i nomi caldeggiati spunta quello del cardinale Robert Sarah, definito l'"incubo dei progressisti", protagonista di dure critiche al pontificato di Francesco.

