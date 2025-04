Conclave e caso Becciu le mie scuse al romanziere Dan Brown

Brown, come tutti gli italiani un po' «saputi» ricordo che commentai: «La solita americanata, bella ma lontana dalla realtà del Vaticano». A distanza di 22 anni e alla vigilia del Conclave che sceglierà il successore di Pietro ma soprattutto di Francesco devo chiedere scusa al celebre romanziere americano. Leggendo i dossier del caso Becciu, studiando i protagonisti degli scandali di Vatileaks, fra tentati omicidi nei sacri palazzi e video rubati che finiscono all'orecchio di Sua Santità, devo ammettere che la realtà supera perfino la più fantasiosa delle fantasie. E soprattutto ha poco, almeno finora, di mistico. Quando invece il professor Langdon era capace di trasmettere almeno la verticalità nel rapporto fra uomo e divino. 🔗 Iltempo.it - Conclave e caso Becciu, le mie scuse al romanziere Dan Brown Quando nel lontano 2003, sotto il pontificato che mi sembrava perenne di Giovanni Paolo II, cominciai a leggere Il Codice da Vinci che rese famoso nel mondo Dan, come tutti gli italiani un po' «saputi» ricordo che commentai: «La solita americanata, bella ma lontana dalla realtà del Vaticano». A distanza di 22 anni e alla vigilia delche sceglierà il successore di Pietro ma soprattutto di Francesco devo chiedere scusa al celebreamericano. Leggendo i dossier del, studiando i protagonisti degli scandali di Vatileaks, fra tentati omicidi nei sacri palazzi e video rubati che finiscono all'orecchio di Sua Santità, devo ammettere che la realtà supera perfino la più fantasiosa delle fantasie. E soprattutto ha poco, almeno finora, di mistico. Quando invece il professor Langdon era capace di trasmettere almeno la verticalità nel rapporto fra uomo e divino. 🔗 Iltempo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Caso Becciu sul Conclave: il Papa non mi ha escluso. Chaouqui: lo voleva nella Sistina - Il caso legato al cardinale Angelo Becciu scuote la Curia romana in vista dell'elezione del nuovo Pontefice dopo la morte di Papa Francesco. "Non esiste alcun impedimento formale o giuridico alla mia presenza al Conclave tra gli elettori del nuovo Pontefice", ha ribadito ieri il prelato che ha annunciato la sua partenza per Roma. Quattro anni fa la nota con cui la Sala Stampa della Santa Sede annunciava l'accettazione della "rinuncia dalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al Cardinalato" di Becciu, formula curiale con cui in pratica il ... 🔗iltempo.it

Conclave: Bruni, si è parlato del caso Becciu ma no decisioni - Città del Vaticano (Vaticano), 28 apr. (LaPresse) – Per quanto riguarda il caso Becciu nella Congregazione dei cardinali “si è parlato” del tema, ma “non c’è alcuna deliberazione”. Lo ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing con i giornalisti. 🔗lapresse.it

Conclave e dossier, l'audio con la Gendarmeria che può riaprire il caso Becciu - Un dossier con un audio e delle chat, spuntato all'improvviso dal Vaticano, riaprirebbe il caso Becciu. In particolare una conversazione, che Il Tempo ha potuto esaminare, collegherebbe gli inquirenti d'Oltretevere a Francesca Chaouqui, grande accusatrice dell'allora capo della Segreteria di Stato della Santa Sede, Angelo Becciu. Il porporato che proprio in queste ore è al centro del più grande caso ecclesiastico dei tempi recenti. 🔗iltempo.it

Se ne parla anche su altri siti

Il caso Becciu irrompe sul Conclave. Rischio di tensioni tra i cardinali; Caso Becciu, il cardinale dimissionato potrebbe entrare in Conclave: cosa succede ora; Il rebus Becciu incombe sul Conclave: “Intatte le mie prerogative”; «Il Papa mi perdonò, anch'io nella Sistina». Becciu diventa un caso. Parola ai porporati. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Conclave, la rinuncia di Becciu evita la conta: cosa succede ora? Le correnti sono già tre, chi sale e chi scende - I movimenti carsici si materializzano. I pro Parolin affiorano e il caso Becciu diventa un nodo che va ben oltre il suo significato iniziale. A un certo punto, si racconta, c’è stata ... 🔗ilmattino.it

Operazione "Speculum". Il caso Becciu e il complotto delle spie: dossier falsi che legano Agca ed Emanuela Orlandi - Sembra un romanzo di Dan Brown, ma quello che è accaduto nelle ultime settimane, da quando Papa Francesco è finito al Gemelli fino alla ... 🔗iltempo.it

Conclave, Becciu rinuncia: cosa succede ora? Le correnti sono già tre, chi sale e chi scende - I movimenti carsici si materializzano. I pro Parolin affiorano e il caso Becciu diventa un nodo che va ben oltre il suo significato iniziale. A un certo punto, si racconta, c’è stata ... 🔗ilgazzettino.it