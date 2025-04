Conclave e caso Becciu bocche cucite dai cardinali | Non ne possiamo parlare

bocche cucite dai cardinali – in arrivo in Vaticano alla sesta Congregazione pre Conclave – sul caso del cardinale Angelo Becciu che ieri avrebbe deciso di fare un passo indietro e di non entrare in Sistina per votare il prossimo Papa dopo la morte di Francesco. "Non ne possiamo parlare", sintetizza per tutti .L'articolo Conclave e caso Becciu, bocche cucite dai cardinali: "Non ne possiamo parlare" proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: "Nel mondo più amici che nemici". Medvedev: "Guerra nucleare mai così vicina"Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: "Indagini partite subito"Primarie Usa 2024, Corte Suprema: "Trump resta in scheda elettorale Colorado"MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026caso Alessia Pifferi, 'rete criminale' si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: "Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio"

