Conclave due cardinali non verranno motivi di salute

cardinali elettori non verranno in Vaticano per il Conclave per motivi di salute. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Gli elettori scendono dunque da 135 a 133. 🔗 Quotidiano.net - Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute Dueelettori nonin Vaticano per ilperdi. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Gli elettori scendono dunque da 135 a 133. 🔗 Quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Dalla Toscana al Conclave, chi sono i due cardinali chiamati a eleggere il successore di Papa Francesco - Firenze, 21 aprile 2025 – Dopo la morte di Papa Francesco, si apre il periodo di lutto e dopo il funerale del Santo Padre, si arriverà all’elezione del successore tra i cardinali riuniti in Conclave. Il canone numero 349 del codice di diritto canonico stabilisce che ai cardinali spetta l’elezione del nuovo Pontefice. Le modalità con cui si svolgono le consultazioni sono contenute nella costituzione apolistica ’Universis Dominici Grecis’ scritta da Papa Giovanni Paolo II e poi emendata dai suoi due successori. 🔗lanazione.it

Morte del Papa: due cardinali della Toscana in Conclave. Betori: “Francesco ci restituì il don Milani prete” - Saranno due, i cardinali della Toscana chiusi in Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice. Si tratta del sessantenne Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo metropolita di Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino e dal 21 luglio 2022 vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, e di Giuseppe Betori, già arcivescovo di Firenze. Il suo successore, monsignor Gherardo Gambelli, non è ancora cardinale. Mentre gli altri due cardinali che risiedono in Toscana, Lorenzo Baldisseri e Gualtiero Bassetti, fiorentino, hanno entrambi superato gli 80 anni e quindi è loro interdetta la partecipazione L'articolo Morte ... 🔗.com

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Ne parlano su altre fonti

Il Conclave inizia il 7 maggio, chiusa la Cappella Sistina. Passo indietro di Becciu - Conclave, due cardinali non verranno per motivi di salute; Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute; Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute; Papa Francesco, le news verso il Conclave. Becciu: “Obbedisco a Francesco, non entro nella Sistina”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conclave, due cardinali non verranno, motivi di salute - Due cardinali elettori non verranno in Vaticano per il conclave per motivi di salute. Lo riferisce il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni. Gli elettori scendono dunque da 135 a 133. (ANS ... 🔗ansa.it

Conclave, non solo conservatori e progressisti: i due «blocchi» non bastano più. Ma il «metodo sinodale» (per ora) funziona - Il tono della discussione appena iniziata è assai diverso da quello che talvolta ha accompagnato le assemblee dei vescovi negli ultimi anni. Il paradosso è che il metodo «sinodale», nel senso ... 🔗msn.com

Becciu e l’uscita dal Conclave: ecco i due motivi che lo hanno spinto al passo indietro - Il cardinale, condannato in primo grado, ha annunciato che obbedirà a Francesco ma replica: “Sono innocente, lo dimostrerò” ... 🔗repubblica.it