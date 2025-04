Conclave cardinale Becciu conferma l' esclusione | Obbedisco alla volontà di Papa Francesco ma rimango convinto della mia innocenza

Becciu è stato condannato nel 2023 a 5 anni e 6 mesi per la compravendita di un palazzo a Londra Il cardinale Angelo Becciu conferma l'esclusione dal Conclave che inizierà il 7 maggio: "Vendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per c 🔗 Ilgiornaleditalia.it - Conclave, cardinale Becciu conferma l'esclusione: "Obbedisco alla volontà di Papa Francesco, ma rimango convinto della mia innocenza" è stato condannato nel 2023 a 5 anni e 6 mesi per la compravendita di un palazzo a Londra IlAngelol'dalche inizierà il 7 maggio: "Vendo a cuore il beneChiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per c 🔗 Ilgiornaleditalia.it

