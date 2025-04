Conclave breve si punta alla fumata bianca al quinto voto come fu per Papa Francesco Ecco perché

Conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere la fumata decisiva. Forse. 🔗 Ilmessaggero.it - Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché Unche si prospetta, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su quale potrà essere ladecisiva. Forse. 🔗 Ilmessaggero.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” - L'identikit del nuovo Pontefice: visione universale, centralità del Vangelo e continuatore della missione di Bergoglio L'articolo Verso il nuovo Papa, il cardinale Marx: “Il Conclave sarà breve” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

E’ ufficiale: il Conclave inizierà il 7 maggio. Il più breve durò 10 ore, il più lungo 2 anni - Inizierà il 7 maggio il Conclave per l’elezione del nuovo Papa. Lo ha riferito il portavoce vaticano spiegando che stamani alla quinta Congregazione generale erano presenti oltre 180 cardinali. Gli elettori sono poco più di un centinaio. Ventidue gli interventi. I cardinali si sono riuniti oggi nell’Aula del Sinodo in Vaticano per la Congregazione generale ed hanno ufficializzato la data. I porporati sono arrivati oggi a Roma da tutto il mondo. 🔗secoloditalia.it

Conclave, lavori alla Cappella Sistina (per creare 134 postazioni): la piattaforma di tubi, le stufe, la fumata. Cosa cambia - Ingegneri, vigili del fuoco, tappezzieri, elettricisti, falegnami, fabbri. Da stamattina ? per almeno sette giorni di lavoro ? la Cappella Sistina sarà sottoposta ad una radicale... 🔗ilmessaggero.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché; Conclave, da dove si vede la fumata bianca per il nuovo Papa; Il 7 maggio l’inizio del Conclave; Conclave, inizio ufficiale il 7 maggio alle 16.30. Due cardinali rinunciano (e cambia il quorum). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Conclave breve, si punta alla fumata bianca al quinto voto (come fu per Papa Francesco). Ecco perché - Un conclave che si prospetta breve, anche per voce del cardinale di Baghdad, Louis Raphael Sakò, e così si comincia a scommettere su ... 🔗msn.com

Fumata decisiva, si punta alla bianca al quinto voto - Dall'inizio del Novecento i conclavi sono stati dieci, si va verso l'undicesimo. 🔗ansa.it

Conclave al via il 7 maggio, Pietro Parolin e Luis Antonio Tagle tra i favoriti: quanto pesa la "politica" - L'analisi di Claire Giangravé sul Conclave che prende il via il 7 maggio, dalla "politica" ai favoriti (tra cui l'italiano Parolin) ... 🔗virgilio.it