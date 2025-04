Conclave Becciu si ritira | Obbedisco al Papa ma sono innocente

Becciu’ per il Conclave che deve decidere il successore di Papa Francesco. E’ stato lo stesso cardinale a fare un passo indietro.“Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza“. Così il cardinale Angelo Becciu in una nota. Chi è Angelo BecciuAngelo Becciu è il cardinale condannato in primo grado per peculato e truffa e privato da Papa Francesco dei diritti da cardinale, compreso quello di partecipare al Conclave. Cosa succede ora al ConclaveFissata la data di inizio al 7 maggio, le congregazioni dei cardinali “proseguiranno nei prossimi giorni, ogni mattina alle 9, ad eccezione di giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio, salvo eventuali variazioni che potranno essere decise dalla Congregazione dei Cardinali”. 🔗 Lapresse.it - Conclave, Becciu si ritira: “Obbedisco al Papa ma sono innocente” Si è risolto ‘l’affaire’ per ilche deve decidere il successore diFrancesco. E’ stato lo stesso cardinale a fare un passo indietro.“Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà diFrancesco di non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza“. Così il cardinale Angeloin una nota. Chi è AngeloAngeloè il cardinale condannato in primo grado per peculato e truffa e privato daFrancesco dei diritti da cardinale, compreso quello di partecipare al. Cosa succede ora alFissata la data di inizio al 7 maggio, le congregazioni dei cardinali “proseguiranno nei prossimi giorni, ogni mattina alle 9, ad eccezione di giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio, salvo eventuali variazioni che potranno essere decise dalla Congregazione dei Cardinali”. 🔗 Lapresse.it

