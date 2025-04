Conclave Becciu rinuncia | Obbedisco a Francesco ma sono innocente

Becciu, almeno per questo Conclave. Il cardinale Angelo Becciu, a cui nel 2020 Papa Francesco aveva tolto "diritti e privilegi" per lo scandalo finanziario che aveva travolto il Vaticano senza tuttavia escluderlo formalmente dal collegio cardinalizio, non parteciperà allea elezione del successore di Bergoglio.Dopo giorni di "minacce" e incertezza, è stato lo stesso monsignore ad annunciarlo questa mattina: "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza", sono state le parole del cardinale italiano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42426431 Quasi in contemporanea, era iniziata la sesta Congregazione dei cardinali in Vaticano in vista del Conclave che inizierà il 7 maggio. 🔗 Liberoquotidiano.it - Conclave, Becciu rinuncia: "Obbedisco a Francesco ma sono innocente" Si chiude la telenovela, almeno per questo. Il cardinale Angelo, a cui nel 2020 Papaaveva tolto "diritti e privilegi" per lo scandalo finanziario che aveva travolto il Vaticano senza tuttavia escluderlo formalmente dal collegio cardinalizio, non parteciperà allea elezione del successore di Bergoglio.Dopo giorni di "minacce" e incertezza, è stato lo stesso monsignore ad annunciarlo questa mattina: "Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papadi non entrare inpur rimanendo convinto della mia innocenza",state le parole del cardinale italiano. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42426431 Quasi in contemporanea, era iniziata la sesta Congregazione dei cardinali in Vaticano in vista delche inizierà il 7 maggio. 🔗 Liberoquotidiano.it

