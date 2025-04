Conclave al via il 7 maggio tutte le tappe L' extra omnes le votazioni le schede bruciate e le fumate nere o quella bianca

Leggo.it - Conclave al via il 7 maggio, tutte le tappe. L'extra omnes, le votazioni, le schede bruciate e le fumate nere (o quella bianca) Leggi su Leggo.it Una macchina complessa ma pressochè infallibile messa a punto in secoli di storia e tradizione liturgica. Una votazione terrena che, per intercessione dello spirito santo, designerà il.

Morte Papa Francesco, oggi l’esposizione della salma fino a venerdì, funerali sabato 26 aprile, conclave tra il 6 e il 10 maggio - Il rito funebre ha luogo di norma almeno tre giorni dopo la morte, per via del periodo di esposizione al pubblico Oggi comincia la tre giorni di esposizione della salma di Papa Francesco, nella Basilica Vaticana. Il corpo defunto del pontefice esposto direttamente nella bara e "non più su un 🔗ilgiornaleditalia.it

Fari puntati sul dopo Bergoglio. Via al Conclave dal 7 maggio - Abbiamo la data: il conclave per l’elezione del successore di Bergoglio si aprirà il 7 maggio. Il numero massimo di cardinali elettori è stabilito in 120 anche se al momento gli aventi diritto al voto sono 135. Per tutti è fatto divieto di utilizzare qualsiasi dispositivo o mettersi in contatto con l’esterno. È solo al termine del giuramento – che si conclude con la frase “extra omnes” (fuori tutti) – che prende il via ufficialmente il conclave, con la chiusura a chiave della porta di accesso alla cappella Sistina e l’avvio delle operazioni di voto. 🔗lanotiziagiornale.it

Il Conclave per eleggere il prossimo papa inizierà il 7 maggio - La congregazione dei cardinali ha deciso: il Conclave per eleggere il successore di papa Francesco inizierà il 7 maggio. Quando inizia il Conclave A farlo sapere è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Pochi minuti prima, si era già diffusa la notizia di una... 🔗romatoday.it

Conclave al via il 7 maggio: il passo indietro di Becciu - Extra Omnes. Inizierà il 7 maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è ... 🔗iltempo.it

Il 7 maggio il via al Conclave. Come funziona e quando conosceremo il nuovo Papa - Il sistema elettorale, i tempi, gli elettori e gli eleggibili, la possibile durata e la data oltre la quale non si può andare. Vademecum per orientarsi sulla ... 🔗huffingtonpost.it

Nuovo Papa, Conclave al via mercoledì 7 maggio, prima votazione nel pomeriggio. Becciu verso il passo indietro - Il Conclave inizia tra il 15/o e il 20/o giorno dal decesso del Pontefice, quindi tra il 5 e il 10 maggio prossimi. Oppure tra il 6 e l’11 maggio se si conta dal giorno successivo alla morte ... 🔗msn.com