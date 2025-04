Conclave 2025 | 135 cardinali pronti a eleggere il nuovo Papa

Il prossimo 7 maggio, la Cappella Sistina ospiterà l'inizio del Conclave per l'elezione del 267° pontefice della Chiesa cattolica, successore di Papa Francesco, scomparso il 21 aprile 2025. Saranno 135 i cardinali elettori coinvolti, rappresentanti di 71 nazioni distribuite nei cinque continenti, un numero che supera il limite tradizionale di 120 stabilito dalla costituzione apostolica Universi Dominici Gregis, ma ammesso per volontà del defunto pontefice. La composizione del collegio elettorale riflette la visione globale di Papa Francesco: 108 dei 135 cardinali sono stati creati durante il suo pontificato, con una significativa presenza di porporati provenienti da Asia, Africa e America Latina.

