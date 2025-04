Conclave 2 cardinali assenti | il quorum cambia Fissato l' orario di inizio alle 16 30 | Becciu | Obbedisco a Francesco non ci sarò

Conclave per eleggere il successore di papa Francesco: oggi l'annuncio dell'inizio della procedura. La rinuncia di Becciu: «Obbedisco a Francesco». Tutti gli aggiornamenti in diretta dal Vaticano

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Il messinese Franco Montenegro tra i cardinali elettori del prossimo Conclave - Il cardinale messinese Franco Montenegro figura tra i 135 Cardinali Elettori chiamati a partecipare al prossimo Conclave nella solenne cornice della Cappella Sistina . In quanto membro del Collegio Cardinalizio e con età inferiore agli 80 anni , il prelato messinese prenderà parte all’elezione del successore di papa Francesco , contribuendo con la sua esperienza e il suo sguardo pastorale al... 🔗feedpress.me

Tre cardinali italiani, nove stranieri: chi sono i possibili successori di Francesco | Becciu: «Ho il diritto di partecipare al Conclave» - Le figure di cui si parla in vista del prossimo Conclave: nei loro profili le sfide a guerre, denutrizione, discriminazioni dei migranti. Ma anche istanze più conservatrici 🔗xml2.corriere.it

Due cardinali assenti al conclave: la salute ferma l'elezione - Il Vaticano si prepara a un conclave che, per la prima volta, vedrà la partecipazione di un numero ridotto di cardinali elettori. Infatti, due cardinali non saranno presenti a causa di problemi di sal ... 🔗notizie.it

Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa - I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa ... 🔗fanpage.it

Conclave 2025: il giuramento, chi sono i cardinali elettori. Serviranno 89 voti per eleggere il nuovo Papa. Come funziona - Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 17.30, nella Cappella Paolina in Vaticano, si terrà il giuramento solenne di tutti coloro che collaboreranno al conclave. Il rito, presieduto ... 🔗msn.com