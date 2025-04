Concessioni balneari | Piena efficacia fino al 2027

Concessioni demaniali. 🔗 Latinatoday.it - Concessioni balneari: "Piena efficacia fino al 2027" Nessun rischio per l’imminente stagione estiva. È la risposta dell’assessore alla Marina del Comune di Latina, Gianluca Di Cocco, alle obiezioni della capogruppo M5S in Consiglio comunale, Maria Grazia Ciolfi, che lamentava la mancanza di notizie in merito alla gara per ledemaniali. 🔗 Latinatoday.it

Ostia, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dei balneari. Sospeso fino a ottobre il bando per le nuove concessioni - Era praticamente scritto, bisognava solo attendere l'ufficialità: il bando per l'affidamento di 31 concessioni balneari a Ostia è stato sospeso. La quinta sezione del Tar del Lazio ha accolto il ricorso di almeno 26 dei 31 imprenditori balneari contro l'avviso pubblico del 14 febbraio scorso. ... 🔗romatoday.it

Concessioni demaniali, le associazioni balneari: "Serve un piano chiaro e trasparente" - "Sull’annunciato decreto per le nuove concessioni demaniali, c’è bisogno di maggiore trasparenza e concertazione". Lo sottolineano unitariamente le associazioni dei balneari siciliani, annunciando di voler portare la questione davanti al presidente della Regione, Renato Schifani dopo che "per... 🔗palermotoday.it

Perché il Tar Liguria ha smentito il governo Meloni sui balneari e ora si riapre il caos concessioni - A settembre il governo Meloni aveva detto di aver risolto il problema dei balneari, almeno per un po': tutte le concessioni prolungate fino al 2027, grazie a un accordo con l'Ue, e poi nuove gare. Ma una sentenza del Tar della Liguria ha smentito la cosa. Non solo questo accordo non esiste, almeno in forma scritta; ma anche se ci fosse, non sarebbe valido.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Demanio marittimo, nuove regole per le concessioni balneari 2025: ecco cosa dice la direttiva della Giunta - La Giunta ha approvato le nuove direttive per la gestione del demanio marittimo in vista della stagione balneare 2025. Su proposta dell’assessore all’Urbanistica, Francesco Spanedda, la delibera forni ... 🔗sardiniapost.it

Approvati indirizzi operativi per concessioni balneari per 2025 - La giunta regionale, su proposta dell'assessore degli Enti locali, Finanza e Urbanistica, Francesco Spanedda, ha approvato una delibera che fornisce gli indirizzi delle funzioni amministrative sul dem ... 🔗msn.com

Latina, concessioni balneari, nuovo scontro in Comune - Sulle concessioni balneari a Latina si riaccende il confronto politico. A rilanciare l’attenzione sulla vicenda è la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Maria Grazia Ciolfi, che ha presentato una nuova ... 🔗radioluna.it