Concerto Primo Maggio a Calenzano Programma e strade chiuse

Concertone' del Primo Maggio anche a Calenzano. Il prossimo giovedì, in occasione della "Festa del lavoro", infatti, il Comune di Calenzano organizza un Concerto in piazza Vittorio Veneto, in collaborazione con la Scuola di musica di Calenzano e VAB Calenzano e con il supporto della sezione soci Coop Sesto-Calenzano. Si tratta della prima edizione della manifestazione e l'ingresso è libero e gratuito.Il Programma prevede, dalle 15, le esibizioni delle band Crystal Sheep, LadyVoice, Sir Rick Bowman. Dalle 21 sarà la volta di Faberband, band tributo a Fabrizio De André. Durante la manifestazione sono previsti gli interventi delle sigle sindacali. In occasione del Concerto sono previste in piazza Vittorio Veneto alcune modifiche alla viabilità. Sono infatti istituiti il divieto di transito, eccetto ai mezzi autorizzati e il divieto di sosta con rimozione forzata nell'area di parcheggio posta a fianco di via Giusti e davanti all'area pedonale della piazza, oltre alla strada laterale, nel tratto compreso tra via Giusti e l'ingresso su via Puccini.

