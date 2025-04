Concerto dal vivo del Coro Rock di Arezzo

Coro Rock di Arezzo è l'unico Coro Rock inclusivo nel panorama nazionale che al suo interno vede la partecipazione attiva di alcune persone con disabilità e fragilità. Rappresenta un valido esempio di inclusione sociale ed è un formidabile strumento di comunicazione che utilizza la musica Rock.

