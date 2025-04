Con una scusa si avvicina e strappa via la collanina d' oro dal collo del 14enne | arrestato

avvicinato ad un 14enne con una scusa, per poi rubargli la catenina d'oro, strappandogliela via dal collo. Il giovane, originario del Marocco, è stato arrestato dalla polizia di Stato nella serata di lunedì in corso Porta Nuova a Verona. L'allerta alla centrale operativa della.

