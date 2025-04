Con mezzo litro d' acqua si pedala per 60 km | sul Garda la prima bici a idrogeno d' Italia

mezzo litro d'acqua per pedalare fino a 60 chilometri senza fare fatica: è il concept rivoluzionario che muove la prima bici elettrica a idrogeno d'Italia e d'Europa, di fabbricazione rigorosamente cinese (alla faccia dei dazi: almeno per ora) e che approda finalmente in penisola

Con mezzo litro d'acqua si pedala per 60 km: sul Garda la prima bici a idrogeno d'Italia - Approda sul lago di Garda, per la prima volta in Italia e in Europa, una bici elettrica a idrogeno con tecnologia cinese: con meno di mezzo litro d'acqua permette di pedalare per 60 km senza faticare. 🔗bresciatoday.it

Questa è una bici elettrica a idrogeno: con meno di mezzo litro d'acqua si fanno 60 km - Hyryd Sport Bike 1.0 dispone di un telaio in alluminio e pesa 23,5 kg. La dotazione tecnica prevede un cambio Shimano con 7 rapporti. Non mancano nemmeno freni a disco e parafanghi, mentre la velocità ... 🔗hdmotori.it

