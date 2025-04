Con il braccialetto elettronico attivo si presenta davanti all' ufficio della donna che perseguita | arrestato

arrestato in flagranza differita un uomo, classe 1992, per i reati di violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e atti persecutori.L'intervento è stato effettuato a Fontivegge dove una donna. 🔗 Perugiatoday.it - Con il braccialetto elettronico attivo si presenta davanti all'ufficio della donna che perseguita: arrestato La Polizia di Stato di Perugia hain flagranza differita un uomo, classe 1992, per i reati di violazionemisura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e atti persecutori.L'intervento è stato effettuato a Fontivegge dove una. 🔗 Perugiatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Aggredì l'avvocata della propria ex. Scattano divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico - OSIMO – Il Commissariato di Osimo comunica che è stata data esecuzione alle ordinanze di applicazione delle misure cautelari disposte dal Gip del Tribunale di Ancona, con le quali è stato disposto il divieto di avvicinamento, con tanto di applicazione del braccialetto elettronico, a carico di un... 🔗anconatoday.it

Migranti, nuovo decreto Albania: centri trasformati in Cpr. E spunta l’ipotesi braccialetto elettronico - Roma, 10 febbraio 2025 – Da strutture per ospitare i migranti caricati dai pattugliatori della Marina nelle acque internazionali del Mediterraneo, in attesa delle procedure di frontiera accelerate, i due centri albanesi di Shengjin e Gjader potrebbero diventare centri per gli irregolari già presenti in Italia e su cui pende un decreto di espulsione. L’ipotesi di trasformare i due centri albanesi in Cpr, cioè centri per i rimpatri, sarebbe all’esame del governo, secondo quanto scrivono diversi quotidiani. 🔗quotidiano.net

Braccialetto elettronico e irregolari in Albania, ecco il piano anti clandestini del governo - Le anticipazioni sul decreto per aggirare le sentenze sui rimpatri accelerati e anticipare le norme Ue che dovrebbero entrare in vigore nel 2026 🔗ilgiornale.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Con il braccialetto elettronico attivo si presenta davanti all'ufficio della donna che perseguita: arrestato; Uccide l’ex moglie, era ai domiciliari con braccialetto elettronico che si disattiva se c’è un permesso; Fastweb-Viminale, che cosa succede ai braccialetti anti-stalker; Jesi, viola il divieto di avvicinamento alla moglie ed entra in casa: scattano il braccialetto elettronico e l'arresto domiciliare. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Modica: 53enne allontanato dall’ex moglie con braccialetto elettronico per maltrattamenti - Modica - Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Modica hanno dato esecuzione ad un'ordinanza impositiva del divieto di avvicinamento, con ... 🔗radiortm.it